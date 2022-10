Rebic a Sky: "Posso giocare in tutte le posizioni: dobbiamo vincere"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ante Rebic è intervenuto ai microfoni di SkySport24 direttamente da Zagabria, pochi minuti prima della conferenza stampa della vigilia della gara contro la Dinamo in programma domani alle ore 21. Le sue parole.

Sulle emozioni: "Non ho tante emozioni per giocare qua, perchè io sono del Sud. Ma è bello tornare Croazia e giocare con i miei amici della Dinamo"

Sulla partita: "Noi abbiamo preparato bene la partita e sappiamo che dobbiamo vincere domani per passare il turno. Loro non perdono da 9 mesi in casa e sappiamo che sarà difficile ma siamo pronti"

Sul ruolo in campo: "Posso giocare in tutte le posizioni in cui posso essere utile: il mister deciderà dove giocherò"

Sul Milan: "Quando sono arrivato al Milan era una squadra totalmente diversa: siamo rimasti in 5/6 e siamo cresciuti molto e siamo più forti"