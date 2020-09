Rebic al Milan, i club hanno deciso di non divulgare le cifre del trasferimento

Come riportato nel comunicato ufficiale dell'Eintracht Francoforte, il club tedesco e il Milan hanno deciso di non divulgare le cifre del trasferimento di Ante Rebic al Milan. Questo la nota.

Prima che l'Eintracht Francoforte cedesse in prestito Rebic all'AC Milan per due anni nel settembre 2019, il 26enne aveva segnato 25 gol e dodici assist per il club della Bundesliga in 100 partite ufficiali in tre anni. I due gol più importanti sono il vantaggio per 1-0 e 2-1 nella finale della DFB Cup 2018. Rebic ha anche aperto la strada al progresso nel primo turno principale del 2019 in casa dell'SV Waldhof Mannheim con una tripletta impeccabile dopo essere rimasto indietro.

Nel suo primo anno al Milan, Rebic si è imbattuto in 30 partite, dodici gol e quattro assist. L'attaccante ha segnato tutti gli undici gol in campionato nella seconda parte della stagione, cinque successi e due assist, soprattutto dopo la ripresa della serie A. La corsa di Rebic è stata accompagnata anche dalla ripresa dei rossoneri, rimasti imbattuti dopo la rottura della corona, vinti nove volte in dodici partite e tra di loro si è assicurato un posto nel secondo turno di qualificazione della UEFA Europa League. Ora entrambi i club hanno deciso di convertire il prestito, inizialmente limitato al 2021, in un trasferimento permanente. Entrambe le parti hanno convenuto di non divulgare i termini del trasferimento.