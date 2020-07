Nonostante non sia andato in gol, Ante Rebic contro il Sassuolo ha fornito una prestazione di grande intensità. A testimoniarlo arrivano i dati, in particolare quelli relativi ai km percorsi e alla velocità toccata contro i neroverdi: il croato, infatti, in uno degli innumerevoli scatti effettuati ha toccato quota 34.15 Km/h.