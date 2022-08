Rebic e l'Udinese, seconda doppietta del croato ai friulani

MilanNews.it

Dopo la partita di ieri l'Udinese diventa una delle vittime preferite di Ante Rebic. Il croato aveva già siglato una doppietta contro i friulani, nel gennaio 2020 in occasione delle sue prime marcature in maglia rossonera all'interno di una gara pazza vinta dal Milan per 3-2. Rebic sale così a 4 gol contro i bianconeri, che diventano sua vittima preferita in A con la maglia del Milan insieme al Torino (dati Tranfermarkt).