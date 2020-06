Rebic, futuro rossonero: il Milan sta già pensando al riscatto

Contro la Juve, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, mister Pioli si affiderà a Rebic, specialista in ripartenze e bomber della squadra rossonera. Il problema, però, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, è che il croato non ha mai segnato senza Ibrahimovic. L’attaccante, dunque, funziona meglio con Zlatan, ma dovrà dimostrare di poter essere efficace pure in assenza del campione svedese. Il futuro di Rebic dovrebbe essere al Milan: i vertici di via Aldo Rossi, infatti, stanno già pensando di riscattarlo dall’Eintracht Francoforte nel 2021.