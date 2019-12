Rebic, l'avventura al Milan non è mai praticamente iniziata e sta già per finire

Arrivato nelle ultime ore del mercato estivo nello scambio con André Silva, Ante Rebic non è mai riuscito a far vedere le sue qualità in maglia rossonera: prima Giampaolo e poi Pioli non hanno mai puntato fortemente su di lui, tanto che in questa prima parte di campionato ha giocato titolare solo una volta (contro il Napoli). L'attaccante croato sta soffrendo parecchio questa situazione e per questo nelle ultime settimane è iniziata a circolare la voce di un suo possibile ritorno all'Eintracht Francoforte già a gennaio. L’attaccante teme di perdere il posto in Nazionale e ha bisogno di giocare con continuità per strappare una convocazione per il prossimo Europeo.