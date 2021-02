Secondo quanto riferito da Giuseppe Pastore, giornalista di Sky, Ante Rebic ha realizzato un record per l'attuale campionato. La sua doppietta col Crotone, arrivata in 70 secondi, è stata la più veloce in assoluto di questa Serie A. Il croato ha superato Luis Muriel, che in Bologna-Atalanta aveva segnato due gol in 77 secondi.