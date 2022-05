RedBird, Cardinale: "Siamo convinti che nel calcio europeo non c'è bisogno di spendere un sacco di soldi per vincere"

MilanNews.it

Gerald Joseph Cardinale, fondatore di RedBird Capital, lo scorso dicembre è stato ospite nel podcast “Are You Not Entertained”, disponibile anche su Spotify. Durante la puntata Cardinale ha parlato di come in RedBird abbiano analizzato e osservato il calcio europeo e le conclusioni a cui sono arrivati: “Prima di fare gli investimenti che abbiamo fatto nel calcio europeo ovviamente abbiamo fatto ricerche e studi davvero approfonditi su squadre e sul mercato, per cercare di capire meglio. Ci siamo convinti che non c’è bisogno di spendere una grande quantità di denaro per vincere, si può essere intelligenti Puoi vincere e allo stesso tempo non sacrificare la liquidità della squadra. E questo è fondamentalmente Moneyball. E io ci credo".

Cardinale fa riferimento a "Moneyball", famoso film con protagonista Brad Pitt che racconta la storia di Billy Beane, azionista di RedBird e dirigente della MLB (lega professionistica di Baseball) che ha permesso alla squadra degli Oakland Athletics di giocare allo stesso livello delle corazzate del campionato grazie a un uso massiccio e particolare delle statistiche.