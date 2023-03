Reichart (Ceo Superlega): "Parliamo con club grandi e piccoli: vogliamo migliorare il calcio. Molti campionati perdono interesse"

MilanNews.it

Bernd Reichart, il Ceo di A22 Sports, società che sta mantenendo in vita il progetto della Superlega, è stato intervistato da La Stampa questa mattina e ha parlato così in merito alla nuova idea di competizione a cui si starebbe lavorando: "In questo momento il nostro interesse principale è quello di mettere sul tavolo l'esigenza di un'azione per migliorare il calcio. Sappiamo che i presidenti Uefa ed Eca non ci appoggiano. Ma noi stiamo dialogando molto con le Leghe più piccole e alcuni club delle Leghe principali.