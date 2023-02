Reichart: "La Superlega è ancora rilevante. Vogliamo risolvere i problemi del calcio attuale"

MilanNews.it

Bernd Reichart è il manager tedesco, CEO di A22, società che gestisce e manda avanti l'idea della Superlega. Il dirigente ha parlato in una lunga intervista a L'Equipe e ha ribadito che il progetto non si è arenato: "La Superlega è ancora rilevante? Certo. Lavoriamo instancabilmente per fare proposte che risolvano i problemi attuali del calcio: lo squilibrio competitivo e l’instabilità finanziaria di cui soffrono molti club". E poi un commento sulla UEFA: "La UEFA è resistente a qualsiasi cambiamento e alle idee esterne perché vive molto bene. Controlla un’attività in cui non ha concorrenza, costi o rischi aziendali e dove ha un’influenza significativa, anche a livello politico. Quindi ogni altra iniziativa e altra competizione non gli fa piacere. Si aggrappa al suo monopolio dal 1955"