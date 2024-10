Reijnders a Milan TV: "Domani sarà fondamentale giocare come contro il Leverkusen, sfrutteremo le nostre potenzialità"

Tijjani Reijnders, centrocampista rossonero è stato intervistato dai microfoni di Milan TV in vista della partita di domani sera contro il Club Brugge. Queste le sue dichiarazioni:

Un Milan d'identità

"Penso che come abbiamo giocato a Leverkusen, specialmente nel secondo tempo è il modo esatto in cui noi vogliamo giocare le partite. Avremmo voluto vincere le prime due gare in Champions, ma purtroppo non ci siamo riusciti".

Voglia di fare punti

"Rimangono ancora 6 partite da giocare e sono tutte molto importanti per noi. Ovviamente vogliamo vincere sempre, domani sera sarà molto importante, siamo a San Siro e siamo molto fiduciosi".

Avversario e sogno Champions

"Al Brugge piace molto giocare la palla, lasciano molti spazi dove possiamo creare le nostre chance e trovare i giusti spazi, è ciò che proveremo a fare domani. Per me è sempre speciale giocare per il Milan, quando sento l'inno della Champions e i tifosi che lo cantano, è bellissimo".