Reijnders: "A Milano inventano di tutto: mi chiamano 'Power Reijnders'"

In una intervista rilasciata a Nos, Tijjani Reijnders ha parlato così di Milanello e dell'ambiente: "Quando sono in palestra, vedo la Hall of Fame. Lì vedo anche Gullit e Van Basten con i palloni d'oro. Sono molto contenti qui al Milan dei giocatori olandesi. Mi chiamano 'Power Reijnders', da 'Power Rangers'. Inventano di tutto (ride, ndr)".