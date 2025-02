Reijnders: "Che emozione vincere la Supercoppa contro l'Inter. Da quando è arrivato Conceicao..."

vedi letture

Ai microfoni di France Football, Tijjani Reijnders ha commentato così il successo in Supercoppa Italiana con il Milan: "A gennaio ho vinto il mio primo titolo (3-2 contro l’Inter nella Supercoppa italiana). Ho giocato questa partita come se fosse l'ultima. Quante volte nella vita giochi una finale? Non possiamo saperlo. Ciò che sapevamo era ciò di cui eravamo capaci. E alla fine lo abbiamo dimostrato a tutti, ribaltando questa folle partita nei minuti finali. È stata un'emozione incredibile vincere il mio primo titolo qui, ancora di più contro l'Inter, la nostra grande rivale. Ed è una bella notizia per la società, vista la nostra stagione.

Da quando è arrivato Sergio Conceicao, siamo stati molto più aggressivi senza palla, in termini di pressing, di difesa... Abbiamo bisogno di tempo per adattarci a questo nuovo schema di gioco, ma siamo sulla strada giusta. Questo è il momento di dimostrare che possiamo fare meglio, perché finora ci è mancata la continuità. Siamo stati capaci di battere il Real Madrid (3-1, il 5 novembre) e di pareggiare subito dopo con il Cagliari (3-3). Sono convinto che questa squadra sia capace di grandi cose. Lo ha dimostrato a Madrid, dove eravamo troppo forti. Eravamo uniti, mi sembrava che fossimo ovunque! Anch'io sono riuscito a dettare il ritmo della partita, ho segnato... È una delle mie migliori prestazioni. Questo successo dimostra che possiamo arrivare lontano in Champions League. Onestamente, possiamo battere tutti. Anche Liverpool e Barcellona, ​​molto forti in questa stagione, non devono spaventarci".