Reijnders commenta così la sostituzione di Rafa Leao

Tijjani Reijnders grande protagonista della serata, grazie alla sua doppietta che ha permesso al Milan di avere la meglio sul Brugge e conquistare i primi tre punti Champions. Ecco le sue parole a Sky:

Come vedi Leao?

"Ci sono tanti leader in questo gruppo. Abbiamo bisogno di tutti e tutti devono essere leader a proprio modo. Tutti devono dare il proprio contributo e anche stasera i ragazzi entrati a partita in corso hanno dato la svolta".