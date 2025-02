Reijnders commenta il gol: "Segnare nel derby è stato fantastico, purtroppo però non ci è bastato"

vedi letture

Tijjani Reijnders, oggi in gol (settimo in campionato), ha parlato a Sky Sport al termine di Milan-Inter 1-1. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Sei sempre più nella storia del Club, sei il quinto marcatore olandese del Milan…

“È speciale giocare ogni partita per questo club. È fantastico, specialmente per tutti i giocatori olandesi che hanno giocato qui prima di me. Purtroppo il gol che ho fatto non è bastato”.

Dopo la brutta prestazione di Zagabria una partita di livello. Come ve lo spiegate?

“Questa è la mentalità che dobbiamo portare in ogni partita, solo in sfide come questa. Dovremmo farlo più spesso, ci renderebbe la vita più semplice. Oggi abbiamo lottato ma purtroppo abbiamo preso gol all’ultimo minuto”.