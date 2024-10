Reijnders decisivo. L'olandese a Sky: "Sto sognando. I nuovi entrati ci hanno dato energia"

vedi letture

Tijjani Reijnders grande protagonista della serata, grazie alla sua doppietta che ha permesso al Milan di avere la meglio sul Brugge e conquistare i primi tre punti Champions. Ecco le sue parole a Sky:

"Sto sognando. Aspettavo questi primi gol in Champions League, ne aspettavo uno e ne sono arrivati due, ancora meglio. Nel primo tempo non siamo stati all'altezza, abbiamo giocato un po' troppo lento, poi quando loro sono andati in inferiorità numerica abbiamo trovato più spazio. Ma ci siamo realmente svegliati dopo il loro pareggio".

Cosa è mancato a questo Milan?

"Nel primo tempo ci è mancata intensità, i nuovi entrati hanno portato l'energia che ci mancava, con due assist molto importanti".

Sul gol subito in superiorità numerica

"Difficile da dire, di sicuro dovremo riguardare e analizzare la partita. Non è possibile concedere un gol in superiorità numerica, non può ricapitare più".

La tua posizione preferita?

"Per me è un po' lo stesso, oggi ho giocato un poì più in avanti e soprattutto ho cercato più spazio sottoporta. Mi piace in generale giocare un po' più basso così sono più coinvolto nella partita".

Come vedi Leao?

"Ci sono tanti leader in questo gruppo. Abbiamo bisogno di tutti e tutti devono essere leader a proprio modo. Tutti devono dare il proprio contributo e anche stasera i ragazzi entrati a partita in corso hanno dato la svolta".