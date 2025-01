Reijnders-gol, si punta alla doppia cifra: i suoi numeri in Champions

Manca sempre meno alla gara di questa sera in Champions League tra Milan e Girona, in programma alle 21.00 a San Siro. La squadra allenata da Mister Conceição è pronta a dimostrare il proprio valore in questa competizione europea, alla ricerca di punti fondamentali per puntare alla qualificazione quando siamo quasi agli sgoccioli della prima fase. Di vitale importanta è sicuramente il ruolo di Tijjani Reijnders in questa squadra, e del contributo che l'olanese riesce a dare in chiave offensiva

REIJNDERS (QUASI) A 10

Infatti, l'ex talento dell'AZ è attualmente fermo a 9 centri stagionali con il Milan (tre segnati proprio in Champions). La gara di questa sera potrebbe regalare a Reijnders il decimo gol in questa stagione.