Reijnders in gol con l'Olanda: stagione da sogno dal punto di vista realizzativo

Un vero e proprio periodo d'oro per Tijani Reijnders, che sembra non voler finire mai di stupire. L'olandese sta vivendo una stagione positivissima con la maglia del Milan, risultando probabilmente il miglior calciatore della stagione dei rossoneri, probabilmente assieme a Christian Pulisic. Ciò che più sta sorprendendo di Tiji è la clamorosa vena realizzativa mostrata in questa annata.

Solo con il Milan ha già messo a segno 13 gol, un bottino molto superiore alle quattro reti della passata stagione. Inoltre tutte le marcature provengono su'azione, l'ennesima prova del salto di qualità compiuto dall'olandese. Effettivamente anche l'anno scorso Reijnders creava facilmente occasioni da gol,

tuttavia spesso si dimostrava un po poco cinico sotto porta.

Reijnders-gol, un'altra magia contro la Spagna

Grande azione degli Orange e super gol di sinistro, a fin di palo per il centrocampista milanista Tijjani Reijnders. Molto bravo Frimpong a involarsi sulla destra e a mettere in mezzo per Tijjani che, al limite del'area fa partire un sinistro preciso che si insacca nell'angolino destro, sfornando una traiettoria imprendibile. Prosegue così il magic moment di Tijjani in questa stagione.