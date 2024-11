Reijnders inamovibile, pronto prolungamento con raddoppio dello stipendio

Tijjani Reijnders è inamovibile dallo scacchiere di Paulo Fonseca. Il centrocampista olandese - che ieri ha incassato i complimenti di Ibrahimovic che lo ha definito il calciatore più cresciuto in un periodo breve di tempo (LEGGI QUI) - in un anno si è conquistato la titolarità assoluta sia del centrocampo del Milan, in cui da questa stagione spadroneggia definitivamente, che di quella della nazionale olandese, di cui oggi è un pezzo pregiato e soprattutto insostituibile.

Per questa ragione e per la sua crescita che dimostra di partita in partita, ma anche per blindarlo davanti ai primi occhi indiscreti che si starebbero facendo avanti dall'estero - Barcellona e Manchester City su tutti - da via Aldo Rossi sono pronti a offrire un prolungamento del contratto fino al 2030 e di conseguenza anche un raddoppio dello stipendio. L'olandese passerebbe da 1.8 milioni a circa 3.5 milioni. La trattativa è stata anche confermata dal padre del giocatore nei giorni scorsi.