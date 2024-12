Reijnders irrefrenabile: 7 gol nelle ultime 8 gare disputate

Gran momento di Tijjani Reijnders, che oggi è il giocatore più in forma del Milan e con ogni probabilità anche dell'intero campionato della Serie A. Il centrocampista olandese si è caricato sulle spalle la squadra e con il gol con il Sassuolo in Coppa Italia ha trovato il suo settimo sigillo nelle ultime otto partite. In totale Tijjani Reijnders ha segnato due gol con il Club Brugge, uno con il Monza, uno con il Real, due con l'Empoli e uno con il Sassuolo.