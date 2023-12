Reijnders l'imprescindibile: l'olandese ha sempre giocato dall'inizio in Serie A

Tijjani Reijnders, quando è stato acquistato quest'estate dal Milan, ha subito fatto capire che il suo valore è superiore allo sforzo economico che il club rossonero ha fatto per averlo a disposizione. L'olandese è diventato in fretta un insostituibile del centrocampo di Pioli, sfornando prestazioni su prestazioni con costanza. In un momento complicato per il Milan, Reijnders sembra essere una delle poche certezze a cui una squadra falcidiata dagli infortuni e con risultati altalenanti può attaccarsi.

L'importanza di Reijnders si concretizza nei suoi numeri in Serie A: impressionante il fatto che l'ex AZ sia stato schierato dall'inizio in tutte e 17 le partite di campionato, mettendo a referto due gol (Lecce e Monza) e due assist (Bologna e Cagliari). In Champions League Pioli l'ha inserito nella formazione titolare in 5 occasioni su 6: fa eccezione la prima partita giocata, l'andata con il Newcastle. Nella massima competizione europea Reijnders non ha messo a referto assist e gol.