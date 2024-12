Reijnders: "Mi trovo molto bene a Milano. Si sta bene in Italia, soprattutto per il cibo"

Tijjani Reijnders è stato protagonista di uno speciale di MilanTV presso la sua abitazione e assieme alla moglie e al figlio Xavien.

Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

La vita a Milano

"Adesso la considero veramente casa. Da un anno, quando siamo in Olanda e dico a mia moglie Marina di tornare a casa, intendo qui a Milano. Mi trovo molto bene. Amici e famiglia possono venire a trovarci senza metterci tanto perchè il volo dura un'ora e mezza. Si sta bene in Italia, soprattutto per il cibo. Se vado in centro è ovvio che ci sono i tifosi che chiedono foto, ma non è proprio una cosa fuori di testa".