Reijnders migliore in campo insieme a Zirkzee: la pagella di Ad.nl

L'Olanda ha vinto per 5-2 la sua prima sfida in Nations League, in casa contro la Bosnia Erzegovina a cui non sono bastati i gol di Demirovic e del solito Edin Dzeko. Tra i grandissimi protagonisti della sfida anche il milanista Tijjani Reijnders che ha giocato da titolare tutta la sfida contro la formazione balcanica e si è tolto la soddisfazione di un gol e un assist, risultando di conseguenza come uno dei migliori in campo nella sfida giocata dalla nazionale dei Paesi Bassi.

La pagella a cura di Ad.nl di Tijjani Reijnders: "Il giocatore del Milan si è trovato a meraviglia con il debuttante Joshua Zirkzee. La prima combinazione tra i due ha prodotto un bel tiro di Reijnders sulla traversa. Pochi istanti dopo, Zirkzee è stato l'uomo che ha dato il via al 2-1 di Reijnders. Dopo l'intervallo, l'attaccante del Manchester United ha concesso a Reijnders un'altra bella occasione, che non è riuscito a capitalizzare. Inoltre, non è riuscito a trasformare in gol la bella combinazione con Cody Gakpo".