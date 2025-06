Reijnders-Milan, una favola segnata da un triste epilogo? Tutti i gol dell'olandese in rossonero

Il futuro di Tijjani Reijnders sembra ormai (purtroppo) segnato all'addio al Milan. Infatti, il centrocampista olandese, protagonista di una stagione super con la maglia del Milan, è sempre più vicino al Manchester City. A riportarlo è Gianluca Di Marzio sul proprio sito, spiegando come la trattativa tra i due club sia ben avviata, anche se non ancora chiusa.

Con l’ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, in casa rossonera iniziano i primi movimenti di mercato – e potrebbero arrivare subito in uscita. Oltre a Theo Hernandez, anche Reijnders è tra i nomi caldi in partenza.

Il City di Pep Guardiola ha messo il centrocampista nel mirino e sta spingendo forte per portarlo in Premier League. La richiesta del Milan si aggira sui 70 milioni di euro, cifra che non è ancora stata raggiunta, ma le parti sono molto vicine: la fumata bianca potrebbe arrivare a breve.

I numeri di Reijnders in rossonero

Come riportato da Transfermarkt, il centrocampista olandese ha messo a segno 19 gol in due stagioni in rossonero: 4 nella scorsa annata e ben 15 reti in quella appena conclusa, confermandosi non solo regista e uomo d’ordine, ma anche un incursore decisivo in zona gol.