Reijnders: "Obiettivo stagionale? Vincere lo Scudetto, ma non solo"

Tijjani Reijnders ha parlato così ai microfoni del canale ufficiale della Serie A su YouTube dei gol segnati a Lecce e Monza e agli obiettivi stagionali:

Fra quello al Lecce e quello al Monza quale gol preferisci? Cosa pensi in quei momenti?

"Dico quello contro il Monza perché rispetto a quello contro il Lecce, secondo me, era più difficile. A Lecce avevo campo libero, dritto davanti a me, per andare a tirare. Contro il Monza ho dovuto dribblare più giocatori intorno a me. È fantastico, poi, ovviamente segnare a 'San Siro', davanti ai tuoi tifosi, e ti danno libertà mentale quando superi un giocatore".

Quant'è importante questa stagione?

"La pressione qui è sempre alta e dobbiamo vincere trofei. L'unica cosa per avere successo in un club come il Milan è vincere trofei. Questo è qualcosa che tutti sappiamo e per cui dovremo lottare".

Qual è l'obiettivo stagionale?

"Vincere lo Scudetto, ma non solo. Vogliamo vincere più trofei possibile. Non abbiamo avuto un buon inizio, ma ho fiducia nella nostra squadra e nel fatto che potremmo fare grandi cose".