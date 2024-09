Reijnders più offensivo di Loftus contro il Venezia, Fonseca: "Mi è piaciuta questa struttura, anche difensivamente"

Paulo Fonseca, da Milanello, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera in Champions League contro il Liverpool. Qui le sue dichiarazioni sulle posizioni in campo di Reijnders e Loftus-Cheek, con l’olandese più offensivo dell’ex Chelsea, contro il Venezia.

Le posizioni di Reijnders e Loftus contro il Venezia le sono piaciute?

"Mi è piaciuta questa struttura, possiamo rivederla in futuro. Ovviamente ogni partita ha una strategia diversa. Mi è piaciuta non solo offensivamente ma anche difensivamente. Per me è importante il gioco posizionale. Ora dobbiamo migliorare le connessioni tra i vari giocatori, ma mi è piaciuto".