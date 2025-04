Reijnders sul derby di Coppa Italia: "In campo eravamo affamati come cani e abbiamo mostrato quella qualità che non si è sempre vista durante la stagione"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Tijjani Reijnders ha commentato così il 3-0 all'Inter nel derby di Coppa Italia: "Milano è rossonera perché in questa stagione l’Inter non ci ha mai battuto. Abbiamo mostrato quello che sappiamo fare e l’ultimo è stato il migliore dei cinque derby giocati. Quanti meriti ha Conceiçao per la qualificazione alla finale? Molti. Abbiamo parlato della possibilità di vincere due trofei e siamo scesi in campo determinati a conquistare la finale. Il nuovo modulo si adatta bene alle caratteristiche della rosa. Si può sempre migliorare, ma siamo sulla buona strada.

Troppi alti e bassi in campionato? Non siamo stati abbastanza costanti a livello di rendimento e abbiamo perso per strada tanti punti. Mercoledì avevamo una grande occasione per raggiungere la finale e per continuare a puntare alla qualificazione alle coppe europee. Vincere la Coppa Italia ci può permettere di partecipare alle prossime coppe europee e dobbiamo provarci. In campo eravamo affamati come cani e in più abbiamo mostrato quella qualità che non si è sempre vista durante la stagione".