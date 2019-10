Reina: "Vogliamo vedere un Milan più forte e grintoso"

Pepe Reina ha parlato a Milan TV della attuale situazione rossonera: "Dobbiamo reagire per cancellare l'amarezza dell'aver visto i nostri tifosi abbandonare lo stadio prima del fischio finale. È stata una prestazione brutta, ovviamente hanno perfettamente ragione: non siamo stati all'altezza. Questa settimana speriamo di vedere un Milan più forte, soprattutto a livello caratteriale, con più grinta, con più determinazione e personalità. Quello è l'obiettivo, ci siamo spinti fra di noi per fare le cose meglio e vediamo sabato in campo come andrà".