Reintegro Olmo e Vitcor. Pres. Athletic: "Grottesco per il calcio spagnolo"

Il Consejo Superior de Deportes ha concesso l'attesa misura precauzionale a Dani Olmo e Pau Víctor: entrambi i giocatori potranno essere nuovamente schierati dai catalani. Dopo il rifiuto dei tribunali, della Federcalcio e della Liga, il Consiglio Superiore dello Sport ha dato il via libera.

Una decisione destinata ad accendere e alimentare polemiche, ecco le prime. Jon Uriarte, presidente dell'Athletic, è stato intervistato da Movistar prima della semifinale della Supercoppa di Spagna contro il Barça di stasera. Uriarte ha affermato inizialmente che "è una questione di cui non ho molte informazioni, ma da quello che ho sentito prima dell'intervista, sembra che sia una misura provvisoria presa da un organo politico. Ora sono La Liga e la Federazione che, con le loro argomentazioni, dovranno difendere la decisione che hanno preso."

Uriarte ha aggiunto: "A parte questo, non ho molte altre informazioni, ma forse posso trarre una conclusione, ed è che siamo all'ottavo giorno del nuovo anno e stiamo vivendo qualcosa di incredibile. Ai club si chiede di fare uno sforzo per crescere, per rendere più grandi le nostre competizioni da un lato, e dall'altro di fare sforzi come venire qui, in un paese molto lontano dai nostri tifosi, per disputare queste partite, ma poi viviamo situazioni come questa che sono assurde, grottesche. Non si può permettere una situazione del genere perché danneggia molto il calcio spagnolo."

Ieri il Barcellona ha presentato ricorso al CSD per ottenere proprio la misura cautelare. I blaugrana avevano assicurato che la documentazione per l'iscrizione dei due giocatori alla seconda parte della stagione fosse arrivata entro i termini previsti, tra il 30 e il 31 dicembre. Laporta e i suoi avvocati sostenevano inoltre che l'ormai famosa regola 130.2 non era utilizzabile in questa fattispecie: "Un calciatore può essere tesserato in una sola squadra di una società, senza possibilità di essere esonerato e tesserato dalla stessa squadra nel corso della stessa stagione, salvo casi di forza maggiore o disposizione regolamentare", si legge nel regolamento. Il club, invece, affermava di non aver mai voluto liberare i giocatori; era stata la Liga a non registrarli ed eliminarli subito dalla rosa. Tuttavia, i tesseramenti dei due calciatori potranno essere registrati solo dopo 24 ore e di conseguenza oggi non giocano la semifinale di Supercoppa spagnola contro l'Athletic Club.