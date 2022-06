Renato Sanches verso il Milan: si può chiudere attorno ai 15 milioni

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il centrocampista portoghese del Lille Renato Sanches è vicino a indossare la maglia del Milan. L'accordo con il giocatore c'è da tempo ormai e va definito solo quello tra i due club. Probabile che si possa chiudere per una cifra non più alta di 15 milioni considerando che essendo in scadenza nel 2023, il Lille deve trovargli una sistemazione al più presto per non rischiare.