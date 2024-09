Rep. Ceca-Italia U20: Zeroli titolare, Torriani e Bartesaghi in panchina

Kevin Zeroli è l'unico calciatore del Milan titolare in Repubblica Ceca-Italia, sfida valida per la Elite League dell'under20. Il portiere Torriani e il difensore Bartesaghi sono in panchina. Calcio d'inizio alle ore 17.