Repubblica: "Bilancio, sponsor, stadio: tutte le spine del Milan"

L'edizione odierna di Repubblic titola così questa mattina: "Bilancio, sponsor, stadio: tutte le spine del Milan". Nonostante l’abbattimento del monte ingaggi fino a 51 milioni netti, sarà difficile per il club di via Aldo Rossi far scendere il rosso di bilancio sotto i 100 milioni di euro. In casa rossonera, mentre si lavora con l'Inter per la costruzione del nuovo stadio, c'è poi la questione delle sponsorizzazioni: gli sponsor di lusso mancano, mentre quello con Emirates al ribasso è in attesa di essere ufficializzato.