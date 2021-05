Repubblica: "Coppa Italia da ricchi. Il futuro della Serie A sarà a 18 squadre"

"Coppa Italia da ricchi. Il futuro della Serie A sarà a 18 squadre": titola così questa mattina Repubblica in merito al nuovo format della Coppa Italia che esclude le squadre di C e D. Secondo il quotidiano, inoltre, con la riforma della Champions si giocheranno 100 partite in più e quindi in futuro sarà necessario una modfica anche del numero di squadra che partecipano alla Serie A, che dovrebbero passare dalle attuali 20 a 18.