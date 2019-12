Repubblica: "Hernandez goleador per caso. Il Milan mette all’angolo la crisi"

All'indomani della vittoria del Milan in casa del Bologna, Repubblica titola così: "Hernandez goleador per caso. Il Milan mette all’angolo la crisi". Il terzino francese è andato ancora in gol ed è sempre il capocannoniere rossonero insieme a Piatek, anche lui in gol ieri sera al Dall'Ara (di Bonaventura la terza rete milanista). Con questo successo, il Diavolo fa un altro importante passo fuori dalla crisi.