Repubblica: in Lega è un tutti contro tutti. In gioco una poltrona nel Consiglio

Retroscena sui veleni in Lega Calcio sulle colonne di Repubblica, che racconta di presidenti contro manager, grandi contro piccoli, ripresa contro stop. Tutti contro tutti, "una jungla", dice un veterano. In gioco c'è una poltrona in Consiglio: adesso Lotito, presidente della Lazio, vuole Setti, numero uno del Verona, in Consiglio di Lega al posto dell'ad dell'Inter Antonello, squadra già rappresentata da Marotta. Le big invece tifano per De Laurentiis, presidente del Napoli.