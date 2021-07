Repubblica: "L'ipotesi di riaprire gli stadi a metà colpisce Juve, Atalanta e le milanesi"

Oggi è il giorno in cui il Consiglio dei ministri si riunirà per chiarire cosa sarà possibile fare col Green pass. Da questo dipenderà molto anche la questione tifosi allo stadio. La Lega di Serie A, secondo quanto scrive La Repubblica, chiede che gli impianti dal prossimo 21 agosto siano riaperti al cento per cento per chi mostrerà all’ingresso il QR code del certificato europeo, mentre nell'esecutivo c'è più prudenza. Un compromesso possibile è che oggi si decida di aprire gli stadi a metà, rimandando la possibilità di estendere o ridurre l’affluenza consentita in base al progredire del contagio nelle prossime settimane. Le società maggiormente penalizzate da una chiusura parziale sarebbero le milanesi, l'Atalanta e la Juve.