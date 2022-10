Repubblica: "La Serie A ha perso 60 gol in un anno. Pesa il Mondiale alle porte"

Fonte: tuttomercatoweb.com

La Serie A ha perso 60 gol in un anno. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nelle prime 100 partite di questa stagione ci sono stati 254 reti, con un calo del 19% rispetto agli ultimi due campionati. Ben 8 volte le partite sono finite 0-0 e in 17 occasioni c'è stato solo un gol. Quali sono le motivazioni? Attaccanti in crisi, squadre più prudenti e soprattutto il peso del Mondiale alle porte. Il gap con il resto d'Europa è evidente.