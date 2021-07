Repubblica - Luis Alberto, non solo Milan: anche Villarreal e Inter sullo spagnolo

Tra i giocatori recentemente accostati al Milan come rinforzo per la prossima stagione figura anche il profilo di Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio, in rotta con il club biancoceleste, potrebbe lasciare il club capitolino e approdare in una nuova squadra. Secondo quanto riporta Repubblica, oltre al Milan sullo spagnolo ci sarebbe anche l'interesse del Villarreal e dell'Inter.