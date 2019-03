Repubblica - Milan camaleonte pensando al derby

Il derby di Milano è in programma tra otto giorni, ma di fatto comincia stasera a Verona. Come evidenzia il quotidiano La Repubblica, il Milan, fresco di sorpasso sull’Inter, ha un’occasione imperdibile per presentarsi il 17 marzo a San Siro nella stessa condizione di vantaggio anche psicologico. Gattuso stia affilando tutte le armi: il turn-over mira a preservarne almeno quattro per il derby, ma anche a collaudare chi, come Biglia, non gioca titolare da oltre 4 mesi.