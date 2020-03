Repubblica: "Milan con il caos in testa. Ibra e Rebic senza più voce"

Questo il titolo odierno di Repubblica sui rossoneri: "Milan con il caos in testa. Ibra e Rebic senza più voce". Dopo una settimana di polemiche per via del terremoto societario, la squadra di Pioli è scesa in campo destabilizzata da tutte le notizie che sono circolate negli ultimi giorni. Anche le prestazioni di alcuni singoli non sono state all'altezza delle ultime partite.