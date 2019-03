Repubblica - Milan, Gattuso ritrova lo spauracchio De Zerbi

L’entusiasmo della volata Champions sta contagiando l’ambiente milanista. Le tre vittorie consecutive in campionato - scrive il quotidiano La Repubblica - hanno rafforzato la presenza del Milan nelle posizioni di vertice e funzionano come una calamita per i tifosi rossoneri, che oggi riempiranno gli spalti di San Siro in occasione del match con il Sassuolo. Gattuso ritrova lo spauracchio De Zerbi che, nella scorsa stagione alla guida della cenerentola Benevento, ha lasciato all’allenatore calabrese solo un punto.