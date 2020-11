Ieri pomeriggio Zlatan Ibrahimovic era in tribuna a San Siro e ha visto da vicino i suoi compagni battere 2-0 la Fiorentina. Lo svedese, che è alle prese con un problema muscolare rimediato nella sfida contro il Napoli, ha però grande voglia di tornare in campo e spera di poterlo fare già domenica prossima nel match in casa della Sampdoria.