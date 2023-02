Repubblica: "Milan, Ibrahimovic pronto al rientro: punta il Toro"

MilanNews.it

Repubblica titola così questa mattina: "Milan, Ibrahimovic pronto al rientro: punta il Toro". Ieri l'attaccante svedese è tornato ad allenarsi interamente in gruppo e dunque verrà con ogni probabilità convocato da Stefano Pioli per il match di venerdì contro i granata a San Siro. Il numero 11 rossonero è fuori da maggio dell'anno scorso e non è mai stato impegnato in questa stagione.