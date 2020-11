Repubblica - Milan, Pioli aspetta il secondo tampone negativo

In attesa del ritorno di Stefano Pioli, ieri contro la Fiorentina è stato ancora una volta Daniele Bonera a sostituirlo. Il tecnico milanista ai augura però di tornare presto al suo posto: come riferisce l'edizione odierna di Repubblica, infatti, Pioli è in attesa del secondo tampone negativo, nella speranza di tornare a Milanello tra oggi e domani e di essere in panchina giovedì nel match di Europa League contro il Celtic a San Siro.