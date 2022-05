Repubblica - Milan, RedBird detiene l’11% delle quote di Fenway Sports Group proprietario del Liverpool ma non c'è conflitto di interesse

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

RedBird Capital è sempre più vicino a diventare il nuovo proprietario del Milan visto che la trattativa con Elliott procede spedita verso la chiusura. Il fondo americano detiene l’11% delle quote di Fenway Sports Group proprietario del Liverpool, ma non ci sarebbe nessun conflitto di interesse nel caso in cui dovesse comprare il club di via Aldo Rossi: come spiega Repubblica, infatti, può farlo in base alle norme europee, anche perché nelle vicende dei Reds non ha potere decisionale. L’articolo 5 del regolamento Uefa sull’integrità delle competizioni, in merito alle multiproprietà, spiega che "nessun club può, direttamente o indirettamente, detenere o trattare titoli o azioni di qualsiasi altro club partecipante a un torneo Uefa", ma aggiunge anche che il nodo è l’impossibilità per una persona fisica “di esercitare con qualsiasi mezzo un’influenza nel processo decisionale di più club”. Non è però questo il caso di RedBird nel Liverpool, dove non ha alcun potere decisionale.