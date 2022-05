Repubblica - Nodo maxi-schermo, c'è anche il problema DAZN

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica oltre ai vari nodi sull’ordine pubblico, fermo restando che né dal Milan e né dalle istituzioni è arrivata ancora alcuna richiesta, un altro possibile ostacolo per l’eventuale maxi-schermo a Milano per Sassuolo-Milan riguarda DAZN: dopo contatti informali la piattaforma di streaming, che detiene i diritti dell’evento, ha fatto capire di non essere disponibile a trasmettere gratuitamente la sfida di Reggio Emilia.