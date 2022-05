Repubblica: "Non è un hobby, ma un’industria: il calcio secondo Gerry Cardinale"

MilanNews.it

"Non è un hobby, ma un’industria: il calcio secondo Gerry Cardinale": titola così questa mattina Affari&Finanza, settimanale di economia di Repubblica, che fa un bel ritratto del numero uno di RedBird che è in procinto di acquistare il Milan da Elliott per 1,3 miliardi. Cardinale, che vede lo sport come un business multimediale da far crescere, è un banchiere di Goldman Sachs che nel 2014 ha deciso di creare il fondo RedBird. Il suo obiettivo è quello di moltiplicare il valore del club rossonero fino a 3 miliardi.