Repubblica: "Pareggiare rafforza: Roma e Milan attaccate all’Europa"

"Pareggiare rafforza: Roma e Milan attaccate all’Europa": titola così questa mattina Repubblica per commentare il pareggio di ieri sera tra Roma e Milan. All'Olimpico, i rossoneri sono passati in vantaggio con il solito Piatek, ma ad inizio secondo tempo hanno subito la rete del pareggio di Zaniolo e sono stati salvati poi più volte da Gigio Donnarumma che ha evitato la sconfitta con diversi interventi decisivi. Con questo pareggio, le due squadre restano in piena corsa per la Champions.