Repubblica - Serie A, si va verso la quarantena ridotta grazie ad un nuovo test

Sulla Serie A che ripartirà tra dieci giorni incombe sempre la questione della quarantena di due settimane di tutta la squadra in caso di un nuovo positivo. Secondo Repubblica, questo nodo che mette a rischio tutto il campionato potrebbe essere sciolto grazie ad un nuovo test: è in corso di validazione, infatti, un dispositivo per l'esame sierologico istantaneo che permetterebbe test quotidiani immediati. Accorciando i tempi per avere i risultati, si potrebbe ridurre anche la durata della quarantena.