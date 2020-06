Repubblica sul Milan: "Pioli contro Sarri (e Rangncik). I tifosi aspettano sempre Arnault"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina sul Milan: "Pioli contro Sarri (e Rangncik). I tifosi aspettano sempre Arnault". Questa sera, il tecnico milanista si troverà di fronte la Juventus di Sarri, ma intanto deve continuare a convivere con le voci sempre più insistenti dell'arrivo di Rangnick al suo posto alla fine di questa stagione. I dubbi dei tifosi sul futuro del Milan di Elliott sono sempre forti, così come la loro speranza che presto possa ripartire la trattativa tra il fondo americano e Arnault per la cessione a quest'ultimo del club di via Aldo Rossi.